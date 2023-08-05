В 2024 году православные верующие отметят Троицу в конце июня.

Троица, Зеленый праздник или Пятидесятница - это названия одного праздника, который широко отмечается в Украине и является официальным выходным. В этот день верующие чтят Триединство Бога в лице Отца, Святого Духа и Сына. Дата Троицы каждый год меняется в зависимости от даты Пасхи.

Троица 2024 будет иметь разные даты у православных и у католиков. Но для всех украинцев этот праздник имеет особенное значение. Мы разобрались, когда Троица в 2024 году и как отмечается этот праздник.

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Троица 2024 - какого числа

Когда Троица - зависит от даты Пасхи. У католиков Троица наступает через 57 дней после Пасхи. У православных - через 50 дней, поэтому Троицу также называют Пятидесятницей в православии. При этом само Воскресение Христово в православии и католицизме также празднуется по-разному.

В 2024 году православные верующие отметят Пасху 5 мая, а Троицу - 23 июня.

У католиков в 2024 году Пасха наступит 31 марта. Католическая Троица 2024 будет 19 мая.

Выходные на Троицу 2024

Троица - большой государственный праздник, в честь которого украинцам предоставляется выходной. Поскольку торжество всегда выпадает на воскресенье, нерабочим объявляется понедельник после праздника.

Таким образом, понедельник 24 июня 2024 года будет выходным.

Всем известно, что на время действия военного положения дополнительные выходные в Украине отменяются. Но если война к тому времени закончится, то украинцы смогут отдохнуть в честь Троицы. Кроме того, в частных компаниях руководители по своему усмотрению могут предоставить выходной работникам даже во время войны.

Как отмечают Троицу в Украине

Троица посвящена схождению на Землю Святого Духа, свидетелями которого стали ученики Иисуса Христа. Случилось это через 50 дней после вознесения Иисуса на небеса. Святой Дух накрыл апостолов и дал им дар проповедования и владения разными языками, а также убедил их в существовании трех ипостасей Бога.

Украинцы на Троицу украшают жилье и одежду зеленью, чаще всего - стеблями аира. Собирают также другие лекарственные травы - пижму, чабрец, тимьян, мелиссу. Растения освящают в церкви, а затем раскладывают на полу и на столах. В храм обязательно идут в красивой праздничной одежде. Также на праздник освящают колодези. Вечером на праздник накрывают богатый стол без пищевых ограничений.

Что нельзя делать на Троицу

На Троицу нельзя:

ругаться, сплетничать, разжигать конфликты, врать;

пить спиртное, кроме причастного вина;

заниматься тяжелым физическим трудом;

отказывать в помощи близким;

купаться в водоемах.

Напомним, что в 2024 году ПЦУ перейдет на новый церковный календарь, после чего все даты православных праздников начнут совпадать с католическими. Но Пасха и Троица будут расходиться, поскольку даты этих праздников рассчитываются по уникальной методике.

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