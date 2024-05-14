Россия за сутки потеряла более 40 боевых бронированных машин.

В Украине потери врага на 14 мая 2024 года ощутимо возросли и пересекли новую психологическую отметку - теперь составляют более 485 тысяч человек.

За сутки "минусовано" 1 400 противников, сообщил "СтратКом ЗСУ" в Telegram. Теперь общие вражеские потери на нашей земле примерно составляют 485 430 оккупантов.

Кроме того, ликвидировано еще 43 вражеские боевые бронированные машины, 11 танков, 28 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, один самолет, 49 дронов оперативно-тактического уровня, 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.

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Продолжается война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Российские оккупанты пытаются активно наступать, в частности, в Харьковской области, получают достойный отпор от украинских воинов и несут огромные потери. Напомним, 13 мая стало известно, что за прошедшие сутки потери России в Украине установили абсолютный рекорд - было "минусовано" 1 740 захватчиков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко предупредил, что государство-агрессор собрало на границе с Харьковской областью около 50 тысяч захватчиков.

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