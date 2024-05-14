Украинские воины ликвидировали все "Шахеды", которые ночью запустил противник.

Российские захватчики в ночь на вторник, 14 мая, запустили по материковой части Украины из временно оккупированного Крыма баллистическую ракету "Искандер-М", а также 18 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

Дроны противник запускал с крымского мыса Чауда, украинские воины уничтожили их на территории Хмельницкой, Херсонской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областей, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - поделился он.

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Россияне уже много раз атаковали украинскую землю ракетами и дронами, есть много жертв, разрушений и пострадавших в разных уголках нашей Родины.

13 мая газета The Wall Street Journal писала, что противовоздушная оборона Украины стала сбивать гораздо меньшую часть российских ракет, чем раньше. По сведениям журналистов, наши защитники за последние полгода перехватили около 46% вражеских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев.

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