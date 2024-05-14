Противникам удалось продвинуться к Глубокому, выяснили аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупанты в понедельник, 13 мая, продолжали тактически значимые наступательные действия к северу и северо-востоку от города Харьков.

Противники, "похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль международной границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области", об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 13 мая, показывают, что российские войска продвинулись в Глубокое... и подняли флаг в центре села, но российские источники утверждают, что российские войска еще не захватили все Глубокое...", - отмечается в сообщении.

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В ISW добавили, что, согласно кадрам, на которых есть геолокация, оккупантам удалось продвинуться на юго-запад от села Олейниково и на север от села Лукьянцы.

В центре внимания наступление РФ в Харьковской области - сегодня это стоит знать

Россияне недавно активизировали наступательные действия в Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги смогли добиться тактических успехов во время боев за город Волчанск, который находится недалеко от границы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, РФ собрала на границе с Харьковской областью около 50 тысяч оккупантов.

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