Работа на "удаленке": эксперты рассказали, как избежать болей в спине и шее

Есть у удаленной работы плюсы и минусы, связанные с изменением рабочей среды.

Удаленная работа, на которую перешли в связи с карантином сотрудники многих компаний, имеет множество плюсов. Нет необходимости стоять в автомобильных пробках, соблюдать дресс-код, зевать на совещаниях, бегать в "курилку" или к кофейному аппарату. Но и здесь есть свои негативные стороны.

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Одна из наиболее серьезных проблем - это отсутствие оборудованного места для продолжительной работы за компьютером, пишет Телеграф. Это может стать причиной неприятных ощущений в спине и даже привести к болезни. Далеко не все могут себе позволить купить домой офисное кресло и рабочий стол, а вот устроить своей спине профилактику под силу каждому.

Периодически изменяйте положение тела

Продолжительное пребывание в одной позе может стать причиной не только дискомфорта в спине, но и болей в шее и плечах. Избежать этого очень просто - достаточно время от времени изменять положение тела. Чем чаще вы это делаете, тем меньше вероятность того, что у вас заклинит шея или поясница.

Известный американский физиотерапевт Эрик Робертсон рекомендует проделывать это каждый час. При этом врач утверждает, что полумеры будут неэффективны и позу нужно менять кардинально. Например, посидев на диване, перейти за кухонный стол, а потом, если нет других вариантов, вообще поработать стоя.

Правильно располагайте ноутбук

При работе за компьютером очень важно, чтобы центр экрана располагался немного ниже уровня глаз. Монитор компьютера, имеющий регулируемую подставку, настроить довольно просто, а вот ноутбук потребует творческого подхода.

Если у вас нет специального столика, то можно изменить положение лэптопа, подложив под него несколько книг. Это позволит снять нагрузку с глаз и напряжение с мышц спины. Но если вы заняты не просмотром документов, а набором текста, то опустите ноутбук ниже, чтобы ваши руки во время работы с клавиатурой были согнуты под углом 90 градусов.

Не забывайте про перерывы

Перерывы в работе - непременное условие высокой продуктивности и хорошего самочувствия. Поэтому про отдых забывать не стоит. Также нужно помнить, что быстрее всего помогает восстановиться морально и физически не лежание на диване, а смена деятельности.

Поставьте браузерный таймер "Помидорка", который будет вам предлагать пятиминутный отдых каждые полчаса. Перерывы нужно использовать не для перекуров, а для физической разминки. Небольшой комплекс упражнений, выполняемый несколько раз в день, поможет избежать проблем с позвоночником и поддерживать тело в тонусе.

Снимаем напряжение со спины: видео

Используйте подушку

Чтобы избавиться от болезненных ощущений в спине, бывает достаточно модернизировать свое рабочее место при помощи подручных средств. Подложите под пятую точку небольшую подушку или сложенное в несколько раз мягкое полотенце.

Использовать эти предметы можно и как поддержку для спины. Для этого нужно разместить подушку или валик из полотенца между спинкой стула или дивана и вашей поясницей. Комфортная толщина такой поддержки индивидуальна и вам придется найти ее опытным путем.

И помните, неприятности со спиной и шеей могут вас подстерегать не только при работе за компьютером, но и при слишком усердном использовании смартфона.