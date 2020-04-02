Во Франции количество умерших от коронавирус составила почти 5,4 тысячи человек

Сейчас зафиксировано 56 тысяч 989 инфицированных.

Во Франции количество умерших в результате инфицирования коронавирусом достигло почти 5,4 тысячи человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Во Франции, кроме летальных случаев в больницах, начали учитывать смерти в домах престарелых.

Читайте такжеВ Италии за последние сутки значительно увеличилось количество умерших от коронавируса

Число умерших в больницах за последние сутки увеличилось на 12% - до 4 тысяч 503 человек. В то же время, предварительные данные свидетельствуют, что в целом 884 человека умерли в домах престарелых.

Таким образом, во Франции в результате осложнений, вызванных инфицированием коронавирусом, умерли 5 тысяч 387 человек. Также зафиксировано 56 тысяч 989 инфицированных.

Число заболевших, которые нуждаются в поддержке жизнеобеспечения, возросло до 6 тысяч 399.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в мире от COVID-19 умерли более 51 тысячи человек, заразились - более 998 тысяч.

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