В одном из городов США создали кабинку для бесконтактного осмотра пациентов (видео)

Этот бокс стоит в отделении скорой помощи.

Кабинку для бесконтактного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус смастерили в больнице американского Бостона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ США более 200 тысяч человек заразились коронавирусом

Этот бокс стоит в отделении скорой помощи. У него прозрачные стенки и два окошка. Из них торчат резиновые перчатки, в которые врач одевает руки. И без риска заразиться, берет у пациентов мазки для анализа на коронавирус.

Кроме того это значительно ускоряет процесс и уменьшает затраты на защитные спецсредства.

Автор идеи - местный врач, который был в Южной Корее и видел там похожие, но более сложные конструкции.

Дизайном уже заинтересовались и другие американские больницы.

Как сообщал УНИАН, в мире уже более 937 тыс человек заразились коронавирусом COVID-19. При этом 216 тыс. 721 зараженных находятся в США, на сегодня является самым высоким показателем в мире.

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