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Индонезия опередила Южную Корею по количеству смертей от Covid-19

14:13, 02 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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Индонезия сообщила о 13 смертельных случаев и 113 новых заражений.

Согласно последним данным, сейчас в этой стране зарегистрировано 169 смертей и 9 976 случаев заболевания.

Вместе с тем эксперты опасаются, что количество смертей в Индонезии значительно выше. Кроме того, местная власть не спешит вводить ограничительные меры по предотвращению нераспространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире уже 937 тыс. 567 человек заразились коронавирусом COVID-19. Умерли от COVID-19 47 тыс. 256 человек. Более 194 тыс. выздоровели.

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