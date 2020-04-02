Индонезия опередила Южную Корею по количеству смертей от Covid-19

Местная власть не спешит вводить ограничительные меры по предотвращению нераспространения коронавируса.

Количество погибших от коронавируса в Индонезии в четверг возросло на 170, опередив Южную Корею в Азии.

Об этом сообщает Reuters.

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Индонезия сообщила о 13 смертельных случаев и 113 новых заражений.

Согласно последним данным, сейчас в этой стране зарегистрировано 169 смертей и 9 976 случаев заболевания.

Вместе с тем эксперты опасаются, что количество смертей в Индонезии значительно выше. Кроме того, местная власть не спешит вводить ограничительные меры по предотвращению нераспространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире уже 937 тыс. 567 человек заразились коронавирусом COVID-19. Умерли от COVID-19 47 тыс. 256 человек. Более 194 тыс. выздоровели.