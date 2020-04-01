Новый антирекорд: в Британии за сутки умерло более полутысячи человек
18:08, 01 апреля 2020Зарубежные новости
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Сейчас в стране инфицировано 29 тысяч 474 человека.
REUTERS
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавируса умерли 563 человека.
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Об этом сообщает британское издание Mirror.
В частности, смертность от коронавируса в Британии выросла до 2 тысяч 352 человек. Отмечается, что за последние 24 часа там умерло наибольшее количество людей - 563 человека.
Также за сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 4 тысячи 324 случая. В целом в Британии подтверждены положительные результаты на коронавирус у 29 тысяч 474 человек.
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