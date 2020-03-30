В Британии от коронавируса погибли почти 1,5 тысячи человек

Только за последние сутки в стране зафиксировано 180 смертей от COVID - 19.

В Великобритании за последние сутки умерли 180 человек в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

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Как сообщает британское издание The Sun, количество случаев инфицирования и смертей от коронавируса продолжает расти.

В Британии в общем умерли 1 тыс. 408 человек. В частности, в Англии 1 тыс. 125 человек, в Уэльсе - 48, в Шотландии - 40 и в Северной Ирландии - 15.

Всего инфицированы 22 тыс. 141 человек. Из них в Лондоне зафиксировано 5 тыс. 957 случаев инфицирования, что является самым высоким показателем в Британии.

По оценке экспертов, пик инфицирования коронавирусом следует ожидать на Пасху, но в то же время они считают, что Национальная служба по охране здоровья будет в состоянии справиться с резким ростом числа инфицированных, если британцы будут соблюдать правительственных предписаний оставаться дома.

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