В России за сутки коронавирусом заразились более 300 человек, всего инфицировано 1836

Также в РФ зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.

В России за последние сутки подтверждено 302 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, количество инфицированных коронавирусом возросло до 1836 человек.

Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный штаб Москвы по противодействию коронавируса.

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В Москве, в частности, зафиксировано 212 новых случаев заражения. Количество инфицированных коронавирусом в городе возросло до 1226.

Отмечается также, что весь период в РФ зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 марта в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 34 082 человека, около 724 тысяч заболели, около 152 тысяч выздоровели после этой болезни.

В Украине зафиксоровано 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы.