цей матеріал доступний українською

Врачи рассказали, кому нельзя пить березовый сок

17:48, 27 марта 2020
Зарубежные новости
314 0
 Также напиток не рекомендован тем, у кого аллергия на пыльцу / ua.depositphotos.com

Медики заявили, что березовый сок нельзя давать маленьким детям, а также при обострении заболеваний, пишет MedikForum.

Читайте такжеНазвана самая уязвимая для рака группа крови

Также напиток не рекомендован тем, у кого аллергия на пыльцу.

Во всех других случаях березовый сок очень полезен. В нем содержатся витамины группы B, оказывающие положительное воздействие на нервную систему. В соке мало сахара, поэтому он низкокалориен.

Кроме того, березовый сок богат другими витаминами и полезными веществами. Употребление этого сока может помочь в расщеплении камней в мочевом пузыре, а также способствует очищению крови.

Ранее эксперты объяснили, когда категорически нельзя есть картошку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter