Врачи рассказали, кому нельзя пить березовый сок

Медики заявили, что березовый сок нельзя давать маленьким детям.

По словам врачей, березовый сок очень полезен, но пить его можно далеко не всем. Существуют категории людей, которым он противопоказан.

Медики заявили, что березовый сок нельзя давать маленьким детям, а также при обострении заболеваний, пишет MedikForum.

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Также напиток не рекомендован тем, у кого аллергия на пыльцу.

Во всех других случаях березовый сок очень полезен. В нем содержатся витамины группы B, оказывающие положительное воздействие на нервную систему. В соке мало сахара, поэтому он низкокалориен.

Кроме того, березовый сок богат другими витаминами и полезными веществами. Употребление этого сока может помочь в расщеплении камней в мочевом пузыре, а также способствует очищению крови.

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