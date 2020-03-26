Во Франции от коронавируса за сутки умерли 365 человек

Количество летальных случаев во Франции возросло до 1 тысячи 696 человек, количество инфицированных - до 29 тысяч 155 человек.

Во Франции за сутки от пандемии коронавируса умерли 365 человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Франция уже вторую неделю находится на карантине.

Количество летальных случаев возросло на 27%, до 1 тысячи 696 человек. При этом отмечается, что ежедневный подсчет смертей только касается летальных случаев в больнице. Однако французские власти вскоре систематизируют данные из домов престарелых, что, вероятно, покажет большое увеличение количества умерших людей.

За последние 24 часа количество случаев инфицирования возросло на 16%, до 29 тысяч 155 человек.

В настоящее время 3 тысячи 375 больных находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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