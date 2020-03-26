цей матеріал доступний українською

Обнаружен опасный побочный эффект ополаскивателей для рта

15:44, 26 марта 2020
Зарубежные новости
667 0
Чем опасен ополаскиватель для рта / ua.depositphotos.com

Читайте такжеУченые научились выращивать зубную эмаль (фото)

В ходе проведенного медиками эксперимента участники использовали жидкость для ополаскивания полости рта в течение недели, а потом проходили анализ микробиома ротовой полости. Об этом сообщает MedicalXpress.

У исследуемых измеряли уровень pH, буферную емкость слюны, степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.

Результаты показали, что применение ополаскивателя привело к уменьшению количества бактерий, отвечающих за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и ЖКТ. 

Кроме того, у участников эксперимента после использования ополаскивателя наблюдалось повышение артериального давления.

Ранее врачи назвали неожиданную опасность жевательной резинки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter