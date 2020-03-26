Обнаружен опасный побочный эффект ополаскивателей для рта

У исследуемых измеряли уровень pH, буферную емкость слюны, степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.

Ученые исследовали последствия, к которым может привести частое применение ополаскивателей для полости рта на основе хлоргексидина.

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В ходе проведенного медиками эксперимента участники использовали жидкость для ополаскивания полости рта в течение недели, а потом проходили анализ микробиома ротовой полости. Об этом сообщает MedicalXpress.

У исследуемых измеряли уровень pH, буферную емкость слюны, степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.

Результаты показали, что применение ополаскивателя привело к уменьшению количества бактерий, отвечающих за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и ЖКТ.

Кроме того, у участников эксперимента после использования ополаскивателя наблюдалось повышение артериального давления.

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