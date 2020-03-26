Появились свежие данные по коронавирусу в мире (карта)
08:48, 26 марта 2020Зарубежные новости
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С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек.
Карта распространиения коронавируса в мире
По состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией.
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Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джона Хопкинса.
С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли - 21 тыс. 308.
Самая высокая смертность на сегодня зафиксирована в Италии, где всего умерли от инфекции 7 тыс. 503 человеке из 74 тыс. 386 инфицированных.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 25 марта подтвердили 145 случаев заболевания COVID-19.
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