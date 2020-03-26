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Появились свежие данные по коронавирусу в мире (карта)

08:48, 26 марта 2020
Зарубежные новости
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Карта распространиения коронавируса в мире

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Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли - 21 тыс. 308.

Самая высокая смертность на сегодня зафиксирована в Италии, где всего умерли от инфекции 7 тыс. 503 человеке из 74 тыс. 386 инфицированных.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 25 марта подтвердили 145 случаев заболевания COVID-19.

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