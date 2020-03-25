Обеспечение ЕС средствами индивидуальной защиты во время пандемии "вызывает обеспокоенность" – СМИ

Внутренние оценки Комиссии показывают, что традиционные поставки могут "закрыть" только 10% от всех потребностей.

Странам Европейского Союза нужно в 10 раз больше средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, передает Reuters.

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ЕС в течение нескольких недель боролся за приобретение самого необходимого оборудования в связи с пандемией COVID-19.

Однако несмотря на усилия, «наличие и поставка средств индивидуальной защиты и других медицинских устройств, в частности ИВЛ, по всей Европе, как и раньше, вызывает обеспокоенность».

«Внутренние оценки Комиссии показывают, что традиционные поставки могут "закрыть" только 10% от всех потребностей», – говорится в тексте документа.

Как сообщал ранее УНИАН, вспышка коронавируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань.

Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген относится к большому семейству коронавирусов. Болезнь уже распространилась на десятки стран.

В Украине по состоянию на 25 марта зарегистрировано 113 инфицированных. В связи с этим, карантин в стране продлили до 24 апреля.