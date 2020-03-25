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США выделяют $6 триллионов на борьбу с коронавирусом

09:33, 25 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Из них $4 трлн выделяется из федерального резерва, $2 трлн составит прямая помощь, сообщил экономический советник президента США Ларри Кудлоу, передает kommersant. «Этот пакет станет самой крупной программой помощи в истории Соединенных Штатов. Мы приближаемся к трудному периоду, но мы думаем, что он продлится всего несколько недель. Может недели, может месяцы, но точно не годы, это точно», - сказал Кудлоу на брифинге в Белом доме.

Отмечается, что выделение $2 трлн должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае поддержки, средства будут направлены напрямую американским семьям (по $3 тыс.), для авиационной отрасли и в виде кредитов малому бизнесу.

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