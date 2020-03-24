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В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

13:42, 24 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

В частности, количество инфицированных коронавирусом в Испании выросло до 39 тыс. 673 человек. В понедельник, 23 марта, таковых насчитывалось 33 тысячи 89 человек.

В то же время количество умерших возросло до 2 тыс. 696 человек. По состоянию на вчера в стране было зафиксировано 2 тыс. 182 летальных исхода.

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