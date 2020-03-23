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В мире ускоряется пандемия коронавируса – ВОЗ

23:48, 23 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Зафиксированных случаев нового заболевания в мире уже более 300 тысяч.

"Прошло 67 дней после выявления первого случая в мире, чтобы количество заболевших достигло 100 тысяч, 11 дней - для еще ста тысяч, и лишь четыре дня для третьей сотни тысяч", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.

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