В мире ускоряется пандемия коронавируса – ВОЗ

По данным ВОЗ, сто тысяч новых случаев заболевания коронавирусом появились всего за четыре дня.

В мире ускоряется пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеВ Италии из-за коронавируса за сутки умерло больше 600 людей

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Зафиксированных случаев нового заболевания в мире уже более 300 тысяч.

"Прошло 67 дней после выявления первого случая в мире, чтобы количество заболевших достигло 100 тысяч, 11 дней - для еще ста тысяч, и лишь четыре дня для третьей сотни тысяч", - отметил он.

"Our new @WhatsApp Health Alert has now attracted 10 million users since we launched it last Friday, delivering reliable health information directly to their mobile phones. The Arabic, French and Spanish versions will launch this week"-@DrTedroshttps://t.co/Np7cx4LJ8F — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.

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