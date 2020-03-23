В Испании от коронавируса умерли около двух тысяч больных - СМИ
14:59, 23 марта 2020Зарубежные новости
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Всего в Испании зарегистрировано 33 тыс. 89 случаев инфицирования коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
В Испании от коронавируса умерли более 2 тыс. человек.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании, за последние сутки в стране умерли 426 человек.
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Общее количество умерших возросло до 2 тыс. 182 человек.
Всего в этой стране зарегистрировано 33 тыс. 89 случаев инфицирования коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел Украины, в Испании один украинец инфицирован коронавирусом.
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