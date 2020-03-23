В Испании от коронавируса умерли около двух тысяч больных - СМИ

Всего в Испании зарегистрировано 33 тыс. 89 случаев инфицирования коронавирусом.

В Испании от коронавируса умерли более 2 тыс. человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании, за последние сутки в стране умерли 426 человек.

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Общее количество умерших возросло до 2 тыс. 182 человек.

Всего в этой стране зарегистрировано 33 тыс. 89 случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел Украины, в Испании один украинец инфицирован коронавирусом.