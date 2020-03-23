Французская биофармкомпания определила сто препаратов, которые могут помочь в лечении коронавируса

Компания выявила уже утвержденные препараты для лечения распространенных заболеваний, которые эффективны и для борьбы с заболеваниями, сопутствующими COVID-19.

Французская биофармацевтическая компания Pharnext объявила об идентификации 97 часто выписываемых лекарственных средств, которые могут помочь в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 и ее осложнений, говорится в пресс-релизе компании.

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Отмечается, что в чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, перепрофилирование уже известных лекарств является первоочередным методом до момента разработки вакцины.

«Как только вирус проникает в клетки человека, он использует клеточный механизм в своих интересах, что позволяет вирусу размножаться в организме человека. Стратегия Pharnext заключалась в том, чтобы оценить, какую именно часть клеточного механизма затрагивают коронавирусы (в частности, COVID-19, SARS, MERS). Это позволило компании выявить уже утвержденные препараты для лечения распространенных заболеваний, которые эффективны и для борьбы с заболеваниями, сопутствующими COVID-19», - сказано в сообщении компании.

По информации пресс-службы, в общей сложности Pharnext идентифицировала 97 лекарств-кандидатов. Значительная часть этих препаратов используется для лечения таких распространенных заболеваний как сахарный диабет второго типа и гипертония. Поскольку у людей именно с такими проблемами со здоровьем заболевание, вызванное коронавирусом, вызывает осложнения.

«Четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания. Среди них - препарат для лечения малярии Хлорохин», - сказано в релизе.

Как сообщал УНИАН, в середине марта Канадская фармацевтическая компания Medicago объявила о выпуске жизнеспособного кандидата на вакцину против вируса COVID-19, что является первым шагом к разработке вакцины против коронавируса. После прохождения испытания на безопасность вакцина может быть протестирована на людях в июле-августе 2020 года.