У американского сенатора выявили коронавирус - СМИ

Рэнду Полу неизвестно о прямом контакте с больными людьми.

Сенатор США Рэнд Пол заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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"У сенатора Рэнда Пола подтвердили положительный тест на COVID-19. Он чувствует себя нормально и находится на карантине", - говорится в сообщении офиса законодателя от штата Кентукки.

В сообщении говорится, что сенатор не имеет симптомов и прошел тест только для профилактики из-за того, что часто путешествует и посещает различные мероприятия.

"Ему неизвестно о прямом контакте с больными людьми", - говорится в сообщении.

Рэнд Пол является первым сенатором США, у которого подтвердили диагноз коронавируса. Ранее сообщалось, что у двух американских конгрессменов также подтвердили коронавирус.

Как сообщал УНИАН, США вошли в тройку лидеро по количеству больных коронавирусом. В стране фиксируется более 26,7 тысячи инфицированных этим вирусом.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в США на сегодняшний день составляет 26747 человека. Таким образом, США оказались в тройке стран, где зафиксировано самое большое число зараженных коронавирусом. Опережают США только Китай и Италия.

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