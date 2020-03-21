Будет хуже, чем в Италии: Нью-Йорк назвали новым эпицентром коронавирусной инфекции в США

Коронавирусом в Нью-Йорке заразилось уже более 5 тысяч человек, что является третью всех случаев COVID-19 в США.

В пятницу, 20 марта, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе в настоящее время насчитывают примерно треть всех случаев коронавируса в США.

В Нью-Йорке Covid-19 подхватил 5 151 человек, среди которых 52 офицера местной полиции, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

"Мы сейчас эпицентр этого кризиса", - сказал де Блазио во время пресс-конференции, добавив, что с начала вспышки в городе погибли 29 жителей.

Если количество новых случаев продолжит увеличиваться с такой же скоростью, через две-три недели у медицинских работников наступит нехватка необходимых средств, предупредил городской голова.

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"Если вы чувствуете страх, вы не одиноки, если вы волнуетесь, вы не одиноки, - сказал де Блазио. - Наши жители такие сильные. В стране есть города, жителей которых то, что происходит, может сильно шокировать. Но мы от природы сильные люди".

Мэр призвал горожан выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а также попросил их держаться на расстоянии от других прохожих.

А тем временем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболевания, до 110 тысяч новых случаев, через 45 дней. Государственные и местные чиновники пытаются получить необходимые средства и найти дополнительные больничные койки, поскольку в штате их только 53 тысячи.

Всего с начала вспышки в Соединенных Штатах Covid-19 подхватили более 19 тысяч человек. 250 из них погибли, а 147 выздоровели и выписались из медучреждений.

Ранее в США на коронавирус заболели двое конгрессменов, а первым людям ввели вакцину от инфекции. Также в начале месяца в пригород Нью-Йорка отправили военных.

Ранее, как сообщал УНИАН, Италия побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки от COVID-19 там скончались 627 человек.

Как сообщалось, коронавирус COVID-2020, который вспыхнул в прошлом году в декабре в китайском городе Ухань, добрался до Украины 3 марта. Тогда в стране зафиксировали первый случай заболевания. Чтобы уменьшить распространение COVID-2020, правительство приняло решение о введении карантина. Он продлится в Украине до 3 апреля.

Сейчас в Украине известно о 41 случай COVID-19. Трое больных умерло. Пациент, у которого первого в Украине был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.