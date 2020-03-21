В мире от коронавируса выздоровели почти 92 тысячи человек, умерли - более 11 тысяч

Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 марта.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек.

Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов, сообщает Worldometer.

Читайте такжеВ Италии вот коронавируса умерло уже более четырех тысяч человек

Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевание подтвердили у 81 тысячи человек. Также в стране зафиксировали 3 255 летальных случаев.

Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Третий раз в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.

Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили 47 тысяч особ.

Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).

В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.

Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших. Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли. Напомним, там сегодня зафиксировали резкий скачок заражений.

В Украине количество больных на коронавирус возросло до 41, из них трое пациентов погибли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев погибли от Covid-19 за рубежом.

Тем временем в Швейцарии отказались запрещать людям выходить на улицу, потому что "не хотят участвовать в политическом шоу". А в Великобритании из-за коронавируса закрыли все кафе, рестораны и бары.