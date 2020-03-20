Шестая смерть от коронавируса в Польше: умерла 27-летняя девушка

Сейчас в Польше уже зафиксировали 378 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о шестой смерти в стране от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в заявлении польского Минздрава, передает ТСН.

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"Вместе с тем мы с сожалением сообщаем вам, что шестой человек, зараженный коронавирусом, скончался в больнице в Ланьцуте (Подкарпатское воеводство). Это 27-летняя женщина, которая была в тяжелом состоянии", - отметили в Минздраве.

Других подробностей польское Министерство не сообщает, в частности о наличии у девушки каких-либо сопутствующих болезней, которые могли привести к критическому состоянию.

Сейчас в стране уже зафиксировали 378 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысяч людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысяч пациентов.