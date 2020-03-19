Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Хорватии

Жертвой COVID-19 стал пожилой мужчина, отказавшийся от предложенной врачами госпитализации.

Первый человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Хорватии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Речь идет о мужчине преклонного возраста, который отказался от предложенной врачами госпитализации.

В целом в стране зафиксировали 99 зараженных коронавирусом. Через государственную границу пропускают только граждан Хорватии, которые возвращаются в страну, и граждан государств Евросоюза, которые выезжают с хорватской территории.

В Хорватии закрыты все отели и рестораны, все культурные мероприятия отложены на 30 дней. Работают только магазины продовольственных товаров, аптеки и базары, рабочее время у них сокращенное.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано свыше 218,8 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли – более 8,8 тысячи человек. Вылечились – 84 тысячи.

В Украине диагностировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.