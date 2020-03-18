Определяет болезнь за 30 минут: в Таиланде разработали экспресс-тест на COVID-19

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Ученые из Института науки и технологий в Таиланде разработали экспресс-текст, что позволяет определить наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в организме.

Об этом говорится в материалах издания MHTai в Twitter.

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По словам ученых, новый тест дает результат уже через 30-45 минут.

Испытания теста планируют начать уже в следующем месяце, для этого будут изготовлять до 4 тысяч таких экспресс-тестов на день. Их предполагаемая стоимость составит приблизительно 15 долларов.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.