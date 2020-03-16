За рубежом от коронавируса лечатся шесть украинцев
Шесть граждан Украины, которые находятся за рубежом, проходят лечение от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба МИД на странице в Facebook.
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Отмечается, что двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.
Пятеро наших соотечественников за рубежом уже выздоровели.
В МИД также добавили, что за время распространения вируса эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.
Как сообщал УНИАН, вечером 15 марта спецсамолетом были эвакуированы из Италии 123 украинца. Речь идет о группе украинских граждан, которых не пропустили из Италии в Словению, также к ним присоединились почти 30 украинцев, которые захотели покинуть территорию Италии.