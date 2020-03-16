За рубежом от коронавируса лечатся шесть украинцев

Пятеро наших соотечественников, которые находятся за пределами Украины, уже выздоровели.

Шесть граждан Украины, которые находятся за рубежом, проходят лечение от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД на странице в Facebook.

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Отмечается, что двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Пятеро наших соотечественников за рубежом уже выздоровели.

В МИД также добавили, что за время распространения вируса эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 марта спецсамолетом были эвакуированы из Италии 123 украинца. Речь идет о группе украинских граждан, которых не пропустили из Италии в Словению, также к ним присоединились почти 30 украинцев, которые захотели покинуть территорию Италии.