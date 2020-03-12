Жертвами коронавируса в мире уже стали 4 637 больных

Увеличивается количество случаев заражения в Италии – 12 462.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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При этом 68 266 пациентов удалось вылечить.

Больше всего больных, как и раньше, зафиксировано на материковом Китае – 80 932, увеличивается количество случаев заражения в Италии – 12 462, еще 9 тысяч инфицированных в Иране, 7 869 – в Южной Корее, 2 284 – во Франции, 2 277 – в Испании, 1 966 – в Германии, 1 312 – в США.

В Италии от смертельной болезни погибли уже 827 больных.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. За минувшие три месяца вирус вырвался за пределы китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Тем не менее, с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.