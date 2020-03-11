Эксперт объяснил, когда лучше принимать душ - утром или вечером

Утренний душ эффективно бодрит, вечерний – очищает.

Эксперт из Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, доктор Амеш А. Адаля рассказал, что на самом деле нет научных доказательств того, что определенное время суток лучше подходит приема душа.

В то же время, по его словам, для некоторых людей душ может быть предпочтительнее вечером, пишет Fit for Fun.

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Эксперт подчеркнул, что если вы страдаете от прыщей, аллергии на волосы, шерсть животных или склонны к появлению кожных раздражений, лучше принимать душ по вечерам. Такое же время для этой процедуры стоит выбрать людям, которые активно потеют в течение дня либо же занимаются спортом.

Также принимать душ вечером предпочтительнее, если ваша кожа склонна к сухости. В этом случае она получает возможность восстановить свой защитный слой за ночь.

Что касается душа по утрам, то он активизирует кровообращение, он полезен тем, кто страдает от обильного потоотделения ночью, обладателям жирных волос.

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