В Болгарии зафиксированы первые четыре случая инфицирования коронавирусом - СМИ

Инфицированы двое мужчин из города Плевен и две женщины из Габрово.

В Болгарии зафиксированы первые четыре случая заболевания, которые вызвал новый коронавирус.

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Об этом заявил руководитель Национального центра инфекционных и паразитарных болезней Тодор Кантарджиев, сообщает Reuters.

Так, инфицированы двое мужчин из города Плевен и две женщины из Габрово.

Позже сегодня правительство Болгарии планирует провести экстренное заседание для обсуждения дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Отмечается, что в четверг Болгария объявила общенациональную эпидемию гриппа, закрыв все школы до 11 марта.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 8 марта в мире зарегистрировали 106 тыс. 161 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 594 летальных, выздоровели 59 тыс. 942 человека.