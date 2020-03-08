В Болгарии зафиксированы первые четыре случая инфицирования коронавирусом - СМИ
В Болгарии зафиксированы первые четыре случая заболевания, которые вызвал новый коронавирус.
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Об этом заявил руководитель Национального центра инфекционных и паразитарных болезней Тодор Кантарджиев, сообщает Reuters.
Так, инфицированы двое мужчин из города Плевен и две женщины из Габрово.
Позже сегодня правительство Болгарии планирует провести экстренное заседание для обсуждения дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса.
Отмечается, что в четверг Болгария объявила общенациональную эпидемию гриппа, закрыв все школы до 11 марта.
Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По состоянию на 8 марта в мире зарегистрировали 106 тыс. 161 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 594 летальных, выздоровели 59 тыс. 942 человека.