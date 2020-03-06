Ученые определили, сколько яиц можно съедать в день

Какое количество яиц при ежедневном употреблении можно считать нормой, не опасаясь за сердце.

Ученые проанализировали влияние популярных продуктов на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Читайте такжеНазваны лучшие продукты и время для завтрака В том числе исследователями изучалась связь между ежедневным потреблением яиц и риском развития заболеваний сердца, пишет CNN. Это позволило им определить точно безопасную для сердца норму (одно в день). "Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили ученые. Ранее американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти.

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