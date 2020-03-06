Ученые определили, сколько яиц можно съедать в день
11:46, 06 марта 2020Зарубежные новости
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Какое количество яиц при ежедневном употреблении можно считать нормой, не опасаясь за сердце.
Так ли опасны яйца для здоровья сердца / pixabay.com
Ученые проанализировали влияние популярных продуктов на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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В том числе исследователями изучалась связь между ежедневным потреблением яиц и риском развития заболеваний сердца, пишет CNN.
Это позволило им определить точно безопасную для сердца норму (одно в день).
"Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили ученые.
Ранее американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти.
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