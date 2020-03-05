В Китае создали робота, который заменит врачей в уходе за больными COVID-19

Врачи уже начали учиться пользоваться роботом, разработанным для сокращения прямых контактов медицинского персонала с вирусом.

Робот, разработанный учеными в Китае, может заменить врачей на передовой борьбы с эпидемией нового коронавируса. Чтобы не подвергать медиков на опасность, машина может помочь выполнять самые опасные задания.

Как пишет Daily Star, фактически речь идет о роботе-руке на колесах, который может проводить УЗИ, брать мазки изо рта и слушать звуки, которые поступают из органов пациентов, вместо врачей со стетоскопом. Благодаря изобретению медицинскому персоналу не нужно будет находиться в одной комнате с пациентом. Фактически врач может вообще быть в другом городе, сокращая риск контактов с вирусом.

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«Врачи очень смелые люди. Но вирус слишком заразен. Мы можем использовать роботов для выполнения наиболее опасных заданий», - сказал главный конструктор работа Чжан Гентай из Университета Циньхуа.

Робот почти полностью автоматизирован. Он способен даже дезинфицировать себя после контакта с больными.