Первые случаи коронавируса зафиксированы в Венгрии

Коронавирус COVID-19 выявлен у двух иранских студентов.

В Венгрии зарегистрированы первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил глава правительства страны Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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"У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавірусной инфекции", - сказал Орбан.

По его словам, инфицированные - два иранских студента, они находятся в больнице в Будапеште.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 4 марта количество зараженных новым коронавирусом в мире выросла до 92,5 тыс. пациентов. Covid-19 забрал 3 тыс. 174 жизни.