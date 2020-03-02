Коронавирус добрался до Португалии: СМИ сообщили сразу о двух случаях

Заболевшие недавно вернулись из Италии и Испании.

В Португалии впервые зарегистрировали коронавирус - сразу два случая заражения.

Как сообщает Reuters, об этом в понедельник объявил телеканал SIC. Минздрав страны эту информацию пока официально не комментировал.

В первом случае, по данным СМИ, вирус обнаружили человека, недавно вернувшегося из путешествия по Италии. Второй побывал в Испании. Обоих доставили в больницу в Порту.

Читайте такжеПервый случай коронавируса зафиксирован в Андорре

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

Количество жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 912, увеличившись за сутки на 42 человека.