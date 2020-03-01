Коронавирус зафиксировали в Армении

Болезнь подтвердили у гражданина, прибывшего из Ирана.

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает «АМИ Новости-Армения», об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян.

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"Около двух часов назад, в результате повторного обследования подтверждено наличие нового коронавируса у прибывшего из Ирана нашего гражданина", - написал он.

Министр сообщил, что представит подробности произошедшего и предпринятые мероприятия на пресс-конференции, которая состоится в воскресенье в полдень в Минздраве.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 2978 больных погибли.