В Монако зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
14:07, 29 февраля 2020Зарубежные новости
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Состояние заболевшего, по данным властей, «не вызывает беспокойства».
Иллюстрация REUTERS
Власти Монако зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевший - 50-летний местный житель.
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Как сообщает kommersant со ссылкой на Monaco Matin, он находится в больничном центре принцессы Грейс. Его состояние, по данным властей, «не вызывает беспокойства».
Как сообщал УНИАН, новый тип коронавируса был выявлен в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, во всем мире заболели более 85 тыс. человек. Умерли - более 2,9 тыс. Случаи заболевания зафиксированы в 55 странах. ВОЗ сообщала, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться через полтора года. Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля.
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