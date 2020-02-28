Американская ассоциация сердца отозвала исследования о негативном влиянии вейпинга на сердечные приступы из-за недостоверности

Известный американский антитабачный эксперт потратил 20 млн. долларов государственных средств на дискредитацию потенциально менее вредных альтернативных табачных изделий.

Американская ассоциация сердца (American Heart Association) отозвала исследования Университета Калифорнии (м. Сан-Франциско), результаты которого утверждали, что вейпинг увеличивает частоту сердечных приступов.

Причина отзыва исследования - его недостоверность. Сообщает USA Today.

Речь идет о скандальном исследовании профессора медицинской школы Университета Калифорнии Стентона Гланца, которое было ранее опубликовано в Журнале Американской ассоциации сердца.

На это исследование было потрачено 20 млн. долларов, которые были уплачены исследователю от Национального института здравоохранения и Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами на исследования табака и электронных сигарет.

Как показал анализ исследования, большая часть сердечных приступов, которые исследовались, произошли до того, как люди начали употреблять электронные сигареты.

"Много инфарктов миокарда, которые использовались для вычисления связи между употреблением электронных сигарет и риском инфаркта, возникли до того, как люди впервые употребляли электронные сигареты. Отсюда следует, что вывод не подтверждается основными данными, а потому опубликованные выводы вводят в заблуждение", - заявил руководитель исследований по снижению вреда от табака Университета Луисвилля Брэд Рода.

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Профессор Университета Нью-Йорка Дэвид Абрамс, который вместе с группой из 16 ученых инициировал процесс отзыва исследования, сейчас инициирует обращение в исследовательских и контролирующих органов по проверке других исследований, которые были проведены Стэнтоном Гланцем.

"Если принимается решение об отзыве одного из опубликованных исследований - как это сделал, например, Журнал Американской ассоциации сердца в данном случае, когда данные оказались недостоверными - это может помочь избежать потенциального вреда и для науки, и для пациентов, предотвратить зря потраченным средствам и времени”, - заявили в американском Национальном институте здоровья, который принимал участие в финансировании исследования Стентона Гланца.

Напомним, это уже не первое скандальное исследование в сфере регулирования табачных изделий, которое было поставлено под сомнение из-за несовершенства методологии.

Так, ранее, Журнал американской медицинской ассоциации опубликовал исследование, что в отдельных системах нагревания табака присутствует процесс горения и соответственно выделяются отдельные вещества, характерные для табачного дыма.

Как оказалось позже, в данном исследовании было использовано “собственноручно созданное” оборудование и “скорректированные” режимы использования систем, которые существенно отличались от режимов и оборудования, рекомендованного производителем.

И независимые исследования, и исследования Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США показали совершенно другие результаты.

"Когда исследования отзывается, это значит что мы не можем доверять его результатам. Что его фактически не существует. Но проблема в том, что даже на отозванное исследования продолжают действовать ссылки в СМИ - в новостях, в социальных медиа", - объясняет научный вред от подобных исследований старший исследователь Университета Оксфорда (Великобритания) Джеми Хартман-Бойс.

Британский ученый призывает извлечь урок из этой позорной ситуации.

"Не нужно проводить больше исследований. Нужно проводить более качественные исследования. Стоит остерегаться “горячих тем”, которые привлекают много внимания не только средств массовой информации, но и представителей “сомнительной науки”, - советует старший исследователь Университета Оксфорда Джеми Хартман-Бойс.

Кроме того, ущерб от данного исследования заключается в том, что оно, используя ложную методологию, дискредитирует потенциально более безопасные альтернативные табачные изделия.

"Это исследование, профинансированное средствами налогоплательщиков загоняет в подполье и дискредитирует модель снижения вреда от табачных изделий - модель, которая потенциально может спасти тысячи жизней", - уверен руководитель исследований по снижению вреда от табака Университета Луисвилля Брэд Рода.