В Иране количество погибших от коронавируса возросло до 34 человек - СМИ

Вирусом поражены 388 человек.

В Иране число погибших от нового коронавируса возросло до 34 человек.

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Как сообщает государственное иранское агентство IRNA, об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Средний возраст умерших - более 60 лет.

Сейчас вирусом поражены 388 человек. В Иране временно закрыли школы, университеты и другие учебные заведения, отменили все массовые мероприятия, среди которых - концерты и спортивные соревнования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 февраля в Иране от коронавируса умерли 26 человек, инфицировано 245 человек. Среди тех, у кого обнаружили коронавирус, - вице-президент по женским и семейным вопросам Масуме Эбтекар и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.