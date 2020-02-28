Rzeczpospolita: Пациенты, у которых обнаружили COVID-19 после выздоровления, оказались незаразными

Однако, китайские медики отмечают, что необходимо продолжить исследования поведения вируса в организме таких пациентов.

У некоторых пациентов после выздоровления и выписки из больниц все равно в организме обнаруживали опасный коронавирус COVID-19. Однако, как оказалось, они не способны заразить других.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на заявление Комиссии по здравоохранению Китая. Представитель ведомства Го Янхон, однако, отметил на пресс-конференции, что нужно провести дополнительные исследования COVID-19, чтобы определить, как вести себя с пациентами, которые были заражены, но уже выздоровели и не страдают от симптомов.

Тем временем, вскрытие тела 85-летнего мужчины, который попал в больницу в Ухане первого января и умер из-за заражения коронавирусом через 28 дней, обнаружил, что опасный возбудитель болезней атакует, прежде всего, легкие. Нет доказательств того, что он влияет на другие внутренние органы. Результаты вскрытия были опубликованы в китайском журнале Journal of Forensic Medicine.

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В статье говорится о том, что патологические изменения, вызванные COVID-19, похожи на те, которые вызывают возбудители SARS и MERS – два других коронавируса, ответственных за крупные эпидемии. Вскрытие также обнаружило, что изменения в легких по вине нового вируса не такие серьезные, как при заражении SARS.