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В Иране коронавирусом заразились вице-президент и глава парламентского комитета

16:29, 27 февраля 2020
Зарубежные новости
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В Иране коронавирус подхватили еще двое высокопоставленных чиновников / REUTERS

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Как сообщает ABC News, об этом написала государственная иранская газета. Эбтекар - ветеран иранской политики. В 1979 году она была пресс-секретарем для студентов, которые взяли в заложники дипломатов в американском посольстве, принимая непосредственное участие в переговорах.

В то же время Times of Israel сообщает, что сегодня в Иране подтвердили смерть еще 7 человек от коронавируса.

Глава парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур (Mujtaba ZulNour) также сообщил в соцсетях, что его тестирование на вирус оказалось позитивным. Чиновника поместили в карантин.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи (Iraj Harirchi) сообщил, что его тестирование на коронавирус COVID-19 дало позитивные результаты. 

Представитель иранского Минздрава Мину Мохраз ранее заявлял, что коронавирус мог попасть в страну из-за китайских работников в Куме. Китайская компания возводит в этом регионе солнечную электростанцию.

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