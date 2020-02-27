Коронавирус в Италии: число инфицированных резко возросло
16:05, 27 февраля 2020Зарубежные новости
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В Италии зафиксировано сразу 75 новых случаев заболевания коронавирусом, а также две смерти.
REUTERS
В Италии за сутки зафиксировали 75 новых случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-2019.
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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.
Изолированные населенные пункты занимают 0,5% территории Ломбардии и 0,2% территории Венето - карантин введен в отдельных населенных пунктах.
"Всего у нас 528 случаев заражения", - сообщил он.
По данным Боррелли, в стране уже зафиксировано 14 смертей. Также 37 человек находятся в реанимации. Департамент гражданской защиты сейчас ждет официальных результатов проверок.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что в Италии 26-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом. В настоящее время ее состояние здоровья не критическое.
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