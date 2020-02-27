В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения страны призвал подчиненных "активировать" планы экстренных мероприятий.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Германия "находится в начале эпидемии коронавируса".

Об этом он сказал журналистам в Берлине, передает DW.

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По словам чиновника, во время телефонного разговора с земельными министрами здравоохранения он призвал их "активировать" планы экстренных мероприятий на случай эпидемии и "подготовить их возможное внедрение".

Также Шпан указал на то, что в Германии "цепочку заражения вирусом отчасти нельзя отследить". Поэтому, отметил глава Минздрава, в настоящее время возникает вопрос о том, оправдают ли себя примененные ранее меры и стратегии с целью остановить вирус.

Тем временем в Германии подтвердили уже 19 случаев заражения коронавирусом. 14 из них приходятся за Баварию. Остальные случаи заболевания зафиксированы в землях Баден-Вюрттемберг и Северный Рейн - Вестфалия.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Количество инфицированных коронавирусом стремительно увеличивается. По состоянию на 27 февраля в разных странах Covid-19 заразились уже 82 138 человек. От болезни умерли 2 801 человек.