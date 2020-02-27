Еще две европейских страны подтвердили коронавирус на своей территории

С вирусом начали бороться в Норвегии и Финляндии.

Сразу две европейских страны сообщили о подтверждении коронавируса на своей территории.

Как сообщает финское yle.fi, опасное заболевание подтвердили у женщины, которая недавно вернулась из северной части Италии. Также она контактировала с двумя людьми, которых после этого поместили на карантин. Маршрут женщины по Финляндии и ее возможные контакты уже изучаются. Сейчас она на лечении под опекой врачей.

Агентство Reuters информирует о подтвержденном случае коронавируса в Норвегии. Заболел мужчина, ранее побывавший в Китае. Тест на наличие у него коронавируса дал положительный результат. Несмотря на это, власти страны считают распространение заболевания маловероятным.

Ранее стало известно, что первый случай смертельного заболевания подтвердили в Грузии.