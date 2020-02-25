Европарламент призвал сотрудников работать из дома из-за коронавируса

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Европарламент попросил своих работников оставаться дома в «самоизоляции», если те посещали охвачены коронавирусом районы Италии в течение последних 14 дней.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на иностранные СМИ.

«Если вы чувствуете себя нехорошо, и у вас не было (потенциального) контакта с человеком, зараженным новым коронавирусом, COVID-19, то не должны приезжать ни в Европарламент, ни в его медицинскую службу», – говорится в письме гендиректора по вопросам персонала Кристиана Кнудсена.

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Генеральная дирекция уточнила, что такие сотрудники смогут работать удаленно. Персоналу также поручили проверять свою температуру дважды в день.

"Если через две недели не будет никаких симптомов, вы должны вернуться к работе, "получив разрешение от вашего лечащего врача", – пояснил Кнудсен.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 февраля количество жертв нового коронавируса выросло до 2 663 человек. Инфицированных коронавирусом сейчас насчитывают 77 658 человек. Также известно, что выздоровели уже 27 230 человек, 2 589 человек выписали из больниц.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

В Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.