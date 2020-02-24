В ВОЗ отмечают, что пандемия COVID-19 еще не началась

В международной организации уверены, что распространение смертельного вируса все еще можно сдержать.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что новый коронавирус, вспышка которого началась в Китае, еще не вышел из-под контроля в мире и не вызвал такую масштабную смертность, чтобы можно было говорить о пандемии. В международной организации убеждены, что употреблять этот термин еще «слишком рано».

«Использование слова «пандемия» не соответствует фактам», - цитирует Reuters слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейеса.

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Относительно вспышки коронавируса в Иране доктор Майк Райан, который возглавляет программу по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, сказал, что высокий уровень смертности может отражать выявление только тяжелых случаев. Более мягкие случаи заражения на начальной стадии вспышки могут быть до сих пор не замеченными. Команда ВОЗ прибудет в Иран во вторник.