Сообщается о создании вакцины против китайского коронавируса

Утверждается, что общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах - более 90%.

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса.

Об этом сообщил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает "Интерфакс".

Читайте такжеВ Италии от коронавируса умер уже четвертый человек

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 тысяч 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 619 - летальных.