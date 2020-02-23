Скончался третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии

Умер мужчина, которому было 80 лет.

Третий случай смерти среди пассажиров, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, зафиксирован в Японии.

Об этом сообщает Kyodo.

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По данным Министерства здравоохранения Японии, умер 80-летний мужчина, который был пассажиром круизного лайнера.

При этом министерство не предоставило больше никаких подробностей об умершем мужчине, ссылаясь на отсутствие согласия его семьи для разглашения информации.

До этого умерли двое пассажиров лайнера, мужчина и женщина, тоже старше 80 лет.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом. С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.