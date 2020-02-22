Более 20 тысяч пациентов удалось вылечить от коронавируса

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

По состоянию на утро 22 февраля в мире от нового типа коронавируса COVID-19 выздоровело 20 978 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего вылеченных на материковом Китае, 37 – Сингапуре, 22 – в Японии, 17 – Таиланде, 16 – Южной Кореи, 15 – Малайзии, 14 – Германии и Вьетнаме.

В то же время жертвами COVID-19 стали уже 2 360 пациентов, а случаев заболевания – 77 661.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.