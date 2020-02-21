В Израиле зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом - СМИ

Заболевание обнаружили у женщины, вернувшейся с круизного лайнера Diamond Princess.

В Израиле зафиксирован первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Israel National News.

Так, Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что у одного из одиннадцати граждан Израиля, которые вернулся домой из Японии в четверг, был диагностирован коронавирус.

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Отмечается, что заболевание обнаружили у женщины, которая была одной из 11 пассажиров, которые вернулись с круизного лайнера Diamond Princess. При этом у остальных, 10 пассажиров, не были зафиксированы симптомы нового коронавируса.

Как сообщал УНИАН, на борту судна Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии - 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрав Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа.

9 февраля стало известно, что на судне обнаружен один инфицированный коронавирусом украинец, на следующий день стало известно о еще одном инфицированном украинце.